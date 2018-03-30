🏄🏼♂️Самые важные правила в серфинге🏄🏼♀️

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🤙🏽 Выгребая на лайн-ап, не мешай другим сёрферам. Будь готов нырять , чтобы избежать столкновения ⠀

🤙🏽Без паники! В любой ситуации в воде... Она расходует кислород намного быстрее и мешает мыслям.

🤙🏽Нельзя дропать, т.е. подрезать кого-то на волне. Кто ближе к пику-того и волна.Следи в какую сторону она разбивается⠀

🤙🏽Держи свою доску при себе, чтобы она никому не навредила.Кроме момента с вайпаутом(стиральная машинка)⠀

🤙🏽Не бойся падать! Без падений ты ничему не научишься ⠀

🤙🏽Половина успеха в сёрфинге-это умение читать океан. Постоянно смотри на волны, когда в воде, когда наблюдаешь за другими сёрферами, когда сидишь с винишком на закате...

Постоянно анализируй и представляй что бы ты сделал на той или иной волне⠀

🤙🏽Куда смотришь-туда и едешь. Смотришь на доску-падаешь⠀

🤙🏽Используй солнцезащитный крем, созданный специально для сёрфинга-сёрф-цинк. Вся «Нивея» и «Гарниер» будут смыты с первой волной и ты не только обгоришь, но и щипать глаза будет так, что ты с трудом поймёшь где берег) ⠀

🤙🏽Всегда помогай другим сёрферам, коммуницируй, не жадничай , проявляй уважение. Добрался до Лайн-апа-поздоровайся, накосячил-извинись) ⠀

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🤙🏽А САМОЕ ВАЖНОЕ -получай максимум удовольствия и кайфуй от происходящего! Играй с океаном, а не борись

ВАЖНЫЕ СЁРФ-ПРАВИЛА (часть 2)

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🤙🏽RIPS-если ты попал в такое течение, вспомни почему оно называется R.I.P.(покойся с миром) Попадёшь в него -необходимо вести себя правильно, чтобы выбраться. Это сильное обратное течение в море или океане. Не нужно паниковать, бороться с ним, грести против него, вместо этого спокойно греби перпендикулярно этому течению , пока не выберешься

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🤙🏽Винишко. Сёрфинг и алкоголь совсем не дружат . Нужны чистые мысли и хорошая координация. Лучше оставить его для бесед в барчике, где расскажешь, как много баррелов поймал сегодня

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🤙🏽Грация.Хорошенько разминайся перед сёрфингом. В воде нас часто ждут не совсем привычные позиции, тело должно быть разогрето, чтобы не получить травму

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🤙🏽Ориентир. Перед заходом в океан, посмотри на него, выбери место, где будешь ловить волны и найди себе ориентир на берегу. Поглядывай в воде в его сторону, чтобы понимать, что течение тебя не унесло.

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🤙🏽Уважение. Уважительно относись к местным сёрферам, не конфликтуй. Помни, что ты всего лишь гость в этой стране.

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🤙🏽Напарник. Старайся, чтобы во время сёрфинга , с тобой был ещё один человек, как минимум. Так вы будете следить друг за другом, при необходимости поможете в экстренной ситуации.

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🤙🏽Мусор. Сёрфинг и экология тесно связаны. Подбери пакет плавающий в океане, тем самым ты спасёшь черепаху, убери мусор на пляже, чтобы его не забрала волна.

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🤙🏽FUN. Главная цель сёрфинга -получать удовольствие . Не забывай)

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Длиннющих волн и натуральной защиты от солнца 🙏🏽☀️🌊

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