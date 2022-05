⠀

Шон Томсон – серфер из ЮАР, бывший чемпион мира, основоположник революционного стиля катания. Именно он начал кататься агрессивно, динамично, начал выполнять резкие повороты, проезды в трубе, трюки, прыжки. Этот человек также и автор Кодекса Серфера🙏🏽

⠀

The code is as follows:

✅1) I will never turn my back on the ocean – я никогда не повернусь спиной к океану! 🌊

⠀

✅2) I will always paddle back out – я всегда буду выгребать (на лайн ап)🐬

⠀

✅3) I will take the drop with commitment – буду брать волну с «обязательством» (т.е помнить об этикете и правилах поведения)🤓

⠀

✅4) I will know that there will always be another wave – я буду помнить, что всегда будут другие волны.🏝

⠀

✅5) I will realize that all surfers are joined by one ocean – я буду помнить, что все серферы едины перед океаном🏄🏄🏽🏄🏿

⠀

✅6) I will paddle around the impact zone – я буду огибать зону обрушения волн💦

⠀

✅7) I will never fight a rip tide – я никогда не буду сражаться с морским течением💪🏽😌

⠀

✅8) I will watch out for other surfers after a big set – я буду следить за другими серферами после большого сета🏄🏼

⠀

✅9) I will pass on my stoke to a non-surfer – я буду передавать мою «религию» не-серферу🧘🏼

⠀

✅10) I will ride, and not paddle in to shore – я буду ехать к берегу, а не грести🐙

⠀

✅11) I will catch a wave every day, even in my mind – я буду ловить волну каждый день, даже если только в воображении💤

⠀

✅12)I will honor the sport of kings – я буду чтить спорт королей👑

⠀

Будте вежливы , не жадничайте волны, любите и уважайте океан 💙💙💙

Be polite, don't be greedy waves, love and respect the ocean🙏🏽