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Почему сёрферы
выбирают нас?

Упаковка нашей продукции Био-разлагаемая или подлежит переработке,

мы стараемся минимизировать использование пластика:

Стики и этикетки из бумаги

Баночки и бутылочки алюминиевые

Создаём только из натуральных ингредиентов, без использования химических фильтров.
Наша продукция сертифицирована
(сертификат соответствия Евразийского Экономического Союза )
Только лучшие ингредиенты и масла с островов Шри-Ланки , Вьетнама и других чистых мест на нашей планете.
Не испытываем на животных!
Испытываем на сёрферах ;)
Не наносим вреда рифам и обитателям подводного мира.

Сёрф-Цинк SPF 50+ ЭТО:

НАТУРАЛЬНАЯ ,ВОДОСТОЙКАЯ ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА И ВЕТРА
(Созданная сёрферами для сёрферов)
СЁРФ-ЦИНК
ДЛЯ ТЕЛА и ВОЛОС
БАЛЬЗАМЫ ДЛЯ ГУБ
АВТОРСКИЕ СЁРФ-СТИКЕРЫ

Sticker pack from waterduck
Виниловые наклейки.
Водостойкие , не царапаются.
Подходят для: Сёрф, Сноу, Скейт,
Разделочных досок, а так же для ноутбуков, смартфонов и холодильников:)
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Подарочный сертификат 1000 рублей
1000
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Подарочный сертификат 2000 рублей
2000
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Подарочный сертификат 3000 рублей
3000
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Видеоклипы WATERDUCK
Что нужно знать начинающему сёрферу !
(читай в блоке ниже)
Что нужно знать начинающему сёрферу !
(читай в блоке ниже)
Немного о Нас ;)
Алоха! Мы Саня и Ваня. Занимаемся изготовлением авторской натуральной косметики для серферов и не только.
Началось это в 2016 году, когда мы активно путешествовали и занялись серфингом. Дело было на Шри-Ланке. Прожив несколько месяцев на острове-задумались о заработке,так как улетать совсем не хотелось. Разрисовывали отели,оформляли виллы, а параллельно Серфинг менял наше сознание. Осенило-жара,океан, а значит нужна постоянная защита от солнца, но ежедневно мазаться химией не вариант и крема затекают в глаза, да и пользы никакой в них нет. Поэтому начитавшись информации, проработав мощный естественный SPF придумали свой водостойкий,натуральный крем,который блокирует солнце и питает кожу. Делали для себя, совершенствовали ,на животных не испытывали . Большое спасибо нашему другу Тихомирову Александру,который доверял нам и проверял на себе все наши эксперименты. И даже когда несколько дней не мог оттереть синий крем с лица -он знал,что когда-то мы достигнем совершенства в своём авторском составе.
Сейчас мы на 100% уверены во всех своих продуктах, они натуральные,полезные и конечно же работают. Их сейчас можно приобрести в России, на Шри-Ланке, на Бали и в Португалии, но мы не останавливаемся ...
Творческий процесс не покидает нас ни на минуту , в наших головах множество идеи для разных климатов и стихий. Совсем скоро откроем занавес... HANG LOOSE !
Что такое Сёрф Цинк
Сёрф-Цинк: Это специально разработанная крем-паста для защиты от солнца. Не смывается в воде, не затекает в глаза и состоит из натуральных компонентов.

Предназначен для серфинга и других активных видов спорта на открытом солнце. На 100% защищает кожу от ультрафиолетовых лучей, в это время питает ее витаминами .
Цинк является физическим фильтром, который блокирует UVA и UVB лучи. Степень защиты регулируется слоем нанесения сёрф-пасты, вплоть до 100% блокировки. ( SPF 50+) Проверен, не вызывает аллергии.



Кодекс сёрфера

Шон Томсон – серфер из ЮАР, бывший чемпион мира, основоположник революционного стиля катания. Именно он начал кататься агрессивно, динамично, начал выполнять резкие повороты, проезды в трубе, трюки, прыжки. Этот человек также и автор Кодекса Серфера🙏🏽

The code is as follows:
✅1) I will never turn my back on the ocean – я никогда не повернусь спиной к океану! 🌊

✅2) I will always paddle back out – я всегда буду выгребать (на лайн ап)🐬

✅3) I will take the drop with commitment – буду брать волну с «обязательством» (т.е помнить об этикете и правилах поведения)🤓

✅4) I will know that there will always be another wave – я буду помнить, что всегда будут другие волны.🏝

✅5) I will realize that all surfers are joined by one ocean – я буду помнить, что все серферы едины перед океаном🏄🏄🏽🏄🏿

✅6) I will paddle around the impact zone – я буду огибать зону обрушения волн💦

✅7) I will never fight a rip tide – я никогда не буду сражаться с морским течением💪🏽😌

✅8) I will watch out for other surfers after a big set – я буду следить за другими серферами после большого сета🏄🏼

✅9) I will pass on my stoke to a non-surfer – я буду передавать мою «религию» не-серферу🧘🏼

✅10) I will ride, and not paddle in to shore – я буду ехать к берегу, а не грести🐙

✅11) I will catch a wave every day, even in my mind – я буду ловить волну каждый день, даже если только в воображении💤

✅12)I will honor the sport of kings – я буду чтить спорт королей👑

Будте вежливы , не жадничайте волны, любите и уважайте океан 💙💙💙
Be polite, don't be greedy waves, love and respect the ocean🙏🏽
Что взять с собой на сёрфинг
Планируешь СЁРФ-путешествие ?🏄🏼🌎 Уже обменял шапку на купальник?❄🔛☀🌴

Тогда скорее сохраняй СПИСОК🔖 того,что тебе жизненно необходимо⚠, чтобы покорить волны и насладиться отпуском на 💯%

✅ Лайкра или гидрокостюм (в зависимости от того, какая температура воды ) Лайкра,чтобы не обгореть и не стереть себе живот об доску🏄🏼♂, а гидрокостюм,чтобы тепло было 2 часа в воде) ⠀

✅‼Аптечка‼(капли для глаз и ушей, так как у всех разная реакция на солёную воду, баниоцин в порошке для обработки ранок во влажном климате, мазь от растяжения(на всякий случай)))

✅ Солнцезащитная косметика (все «водостойкие» крема смываются после первой волны и щиплют глаза, так что тебе понадобится специальный сёрф-цинк, лучше купить его заранее, чтобы не покупать на месте в тридорого. Он будет защищать лицо в течении всей сёрф-сессии а затем легко смоется на берегу влажной салфеткой ) Рекомендуем выбрать самый вкусный и натуральный на WATERDUCK.RU

✅Плотносидящий купальник/удобные шорты (океан заберёт всё, что будет держаться на тонких завязках, а так же не забывай снимать перед сёрфингом часы,серёжки,кольца и т.д)

✅ Реппелент от комаров и мошек (Вместо химии рекомендуем использовать натуральные масла ,чтобы отпугнуть насекомых и не навредить себе -закажи на WATERDUCK.RU бодрящее масло цитронеллы)

✅Бутылка для воды (Увы, большинство пластиковых бутылок заканчивают свои дни в виде мусора в океане. От него страдают как морские жители, так и морские гости, то есть мы с вами, сёрферы. Чтобы внести свой вклад в сохранение природы, заведите красивую, удобную бутылку, которую будете носить с собой. Это, кстати, стимулирует пить больше воды, что полезно не только в рамках сёрф-трипа, но и вообще всегда.

✅ Хорошее настроение (сёрфинг-не простой вид спорта !! Дружи, а не борись с океаном, будь приветлив и терпелив , и тогда всё обязательно получится!!!) ⠀
До встречи на Лайн-апах планеты 🤙🏾🌊🌎
Учись падать правильно
Учись падать🤙🏾

В сёрфинге падают все, от новичка до профессионала с 10-ти летним стажем .
Так что просто запомни несколько правил и будет тебе счастье ) И ты цел и досочка и те, кто рядом катают ) 🏄🏽🏄🏻🏄🏿

✅Падай максимально плоско . Не щучкой, не салдатиком, не бомбочкой. Если песчаное дно ещё простит тебе ошибку, то на рифовом споте придётся не сладко. Поэтому сразу приучай себя падать скажем так «плашмёй», если глубина больше, чем по колено. Если меньше -аккуратно сходи на мягкие ножки.

✅Закрывай голову!! Как только летишь с доски в воду -твои руки должны складываться в идеале так-одна рука на 7-ой шейный позвонок, другая на темечко и сводим локти на лице. Попробуй сейчас , это действие должно дойти до автоматизма. Ведь,когда выныриваешь, ты можешь не знать, что в тебя летит чья-то доска или твоя собственная . 🙈

✅Успокойся ) 🧘🏼 В Сёрфинге нет места панике , она только усложняет ситуацию и расходует кислород ! Волна подержит тебя совсем не долго и отпустит дальше покорять стихию.

✅Выбирай,куда прыгать! Когда спрыгиваешь с доски , не прыгай перед ней, это логично. Подумай о своей траектории ,чтобы она не полетела в тебя или в другого сёрфера.Лучший вариант спрыгивать в сторону правого или левого рейла-края доски, и тогда ты будешь иметь возможность придержать доску . 👇🏽

✅Контролируй доску.😎 Как только оказался на поверхности, верни контроль над доской. Болтаясь где-то вдалеке на лише она может ударить кого-то.

💙Любите океан и помните ,что он точно сильнее нас , не нужно бороться с ним, дружите, учитесь и наслаждайтесь ! 🌊🌊🌊

ВАЖНЫЕ СЁРФ-ПРАВИЛА
🏄🏼♂️Самые важные правила в серфинге🏄🏼♀️

🤙🏽Выгребая на лайн-ап, не мешай другим сёрферам. Будь готов нырять , чтобы избежать столкновения ⠀
🤙🏽Без паники! В любой ситуации в воде... Она расходует кислород намного быстрее и мешает мыслям.
🤙🏽Нельзя дропать, т.е. подрезать кого-то на волне. Кто ближе к пику-того и волна.Следи в какую сторону она разбивается⠀
🤙🏽Держи свою доску при себе, чтобы она никому не навредила.Кроме момента с вайпаутом(стиральная машинка)⠀
🤙🏽Не бойся падать! Без падений ты ничему не научишься ⠀
🤙🏽Половина успеха в сёрфинге-это умение читать океан. Постоянно смотри на волны, когда в воде, когда наблюдаешь за другими сёрферами, когда сидишь с винишком на закате...
Постоянно анализируй и представляй что бы ты сделал на той или иной волне⠀
🤙🏽Куда смотришь-туда и едешь. Смотришь на доску-падаешь⠀
🤙🏽Используй солнцезащитный крем, созданный специально для сёрфинга-сёрф-цинк. Вся «Нивея» и «Гарниер» будут смыты с первой волной и ты не только обгоришь, но и щипать глаза будет так, что ты с трудом поймёшь где берег) ⠀
🤙🏽Всегда помогай другим сёрферам, коммуницируй, не жадничай , проявляй уважение. Добрался до Лайн-апа-поздоровайся, накосячил-извинись) ⠀

🤙🏽А САМОЕ ВАЖНОЕ -получай максимум удовольствия и кайфуй от происходящего! Играй с океаном, а не борись
ВАЖНЫЕ СЁРФ-ПРАВИЛА (часть 2)

🤙🏽RIPS-если ты попал в такое течение, вспомни почему оно называется R.I.P.(покойся с миром) Попадёшь в него -необходимо вести себя правильно, чтобы выбраться. Это сильное обратное течение в море или океане. Не нужно паниковать, бороться с ним, грести против него, вместо этого спокойно греби перпендикулярно этому течению , пока не выберешься

🤙🏽Винишко. Сёрфинг и алкоголь совсем не дружат . Нужны чистые мысли и хорошая координация. Лучше оставить его для бесед в барчике, где расскажешь, как много баррелов поймал сегодня

🤙🏽Грация.Хорошенько разминайся перед сёрфингом. В воде нас часто ждут не совсем привычные позиции, тело должно быть разогрето, чтобы не получить травму

🤙🏽Ориентир. Перед заходом в океан, посмотри на него, выбери место, где будешь ловить волны и найди себе ориентир на берегу. Поглядывай в воде в его сторону, чтобы понимать, что течение тебя не унесло.

🤙🏽Уважение. Уважительно относись к местным сёрферам, не конфликтуй. Помни, что ты всего лишь гость в этой стране.

🤙🏽Напарник. Старайся, чтобы во время сёрфинга , с тобой был ещё один человек, как минимум. Так вы будете следить друг за другом, при необходимости поможете в экстренной ситуации.

🤙🏽Мусор. Сёрфинг и экология тесно связаны. Подбери пакет плавающий в океане, тем самым ты спасёшь черепаху, убери мусор на пляже, чтобы его не забрала волна.

🤙🏽FUN. Главная цель сёрфинга -получать удовольствие . Не забывай)
⠀ ⠀
Длиннющих волн и натуральной защиты от солнца🙏🏽☀️🌊
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@waterduck.ru
Отзывы
Тихий


Yo yo уо ) В один и тот же момент случилось два оч приятных и значимых события в моей жизни- знакомство с ребятами ( Water Duck SurfCosmetic ) и Cёрфом ! С тех пор мы не расставались по сей день ) их косметика такая же оху**ная, как и они сами !!!! Сейчас их цинк для меня является самой топовой защитой в воде, особенно в атлантике, где обычные стики смываются через 10 минут ! Никогда не забуду то время ,когда ты первый раз в воде с доской да еще и в цинке ) это + 35 не только к защите от солнца, но и ко всем скилам, еееееее ) крутые ребята, крутая косметика !!!! Ееееееееее
Полина
@polina77arh
Цинк супер! Густой, не смывается, от того что я постоянно зажимаю нос в воде, он мои тесты прошёл на отлично! Зеркало на обратной стороне крышке, не только кайф для девочек, мою крышечку все юзали, мальчикам тоже понравился! Короче, мой цинк, который я рассчитывала на пару поездок кончился в первую же неделю, т.к. мазались 6 человек по два раза в день🤙🤙🤙
Катюша
@ekaterinataran
Ребята любимые! Спасибо Вам за крутецкий цинк! На Бали повально все спрашивают, откуда он,что за классные цвета! Цинк не смывается и классно пахнет! А коробочка с зеркалом подкупила меня навсегда!)
Дуня
@dunya_nova
Начала пользоваться цинком от water duck с первых заплывов и останавливаться не хочу!
Быть единственной амазонкой в воде, - вот это прикольно!
Цинк не смывается, держится на протяжении всей сессии, а разнообразие цветов позволяет подобрать подходящую баночку учитывая твоё настроение.
Катя
Ребятки, спасибо Вам огромное за Вашу чудо косметику, за Ваши золотые руки! Цинк просто бомба, всегда защищает мое лицо как на Шри-ланке, так и в Португалии, с ним чувствую себя всегда уверенной, что он не смоется и я не сгорю:) бальзам для губ и кокосовое масло всегда под рукой не только у океана, но и дома, заботясь о моей красоте и напоминая о прекрасных днях у океана:) всем-всем-всем советую Вашу косметику и все очень довольным! Процветания и Успехов Вам 😘
Александр
@s.a.n.c.h.e.z.z.z
Вообщем так, было два друга и катали они веснлй в горах, и палило солнце нещадно, и радовались они ему, только один потом лежал с красной рожей и температурой вечером, а другой мазался прикольным фиолетовым цинком от waterduck 🤟 выбери свой путь, как тебе больше нравится 😎
Отзывы
Тихий


Yo yo уо ) В один и тот же момент случилось два оч приятных и значимых события в моей жизни- знакомство с ребятами ( Water Duck SurfCosmetic ) и Cёрфом ! С тех пор мы не расставались по сей день ) их косметика такая же оху**ная, как и они сами !!!! Сейчас их цинк для меня является самой топовой защитой в воде, особенно в атлантике, где обычные стики смываются через 10 минут ! Никогда не забуду то время ,когда ты первый раз в воде с доской да еще и в цинке ) это + 35 не только к защите от солнца, но и ко всем скилам, еееееее ) крутые ребята, крутая косметика !!!! Ееееееееее
Полина
@polina77arh
Цинк супер! Густой, не смывается, от того что я постоянно зажимаю нос в воде, он мои тесты прошёл на отлично! Зеркало на обратной стороне крышке, не только кайф для девочек, мою крышечку все юзали, мальчикам тоже понравился! Короче, мой цинк, который я рассчитывала на пару поездок кончился в первую же неделю, т.к. мазались 6 человек по два раза в день🤙🤙🤙
Катюша
@ekaterinataran
Ребята любимые! Спасибо Вам за крутецкий цинк! На Бали повально все спрашивают, откуда он,что за классные цвета! Цинк не смывается и классно пахнет! А коробочка с зеркалом подкупила меня навсегда!)
Дуня
@dunya_nova
Начала пользоваться цинком от water duck с первых заплывов и останавливаться не хочу!
Быть единственной амазонкой в воде, - вот это прикольно!
Цинк не смывается, держится на протяжении всей сессии, а разнообразие цветов позволяет подобрать подходящую баночку учитывая твоё настроение.
Катя
Ребятки, спасибо Вам огромное за Вашу чудо косметику, за Ваши золотые руки! Цинк просто бомба, всегда защищает мое лицо как на Шри-ланке, так и в Португалии, с ним чувствую себя всегда уверенной, что он не смоется и я не сгорю:) бальзам для губ и кокосовое масло всегда под рукой не только у океана, но и дома, заботясь о моей красоте и напоминая о прекрасных днях у океана:) всем-всем-всем советую Вашу косметику и все очень довольным! Процветания и Успехов Вам 😘
Александр
@s.a.n.c.h.e.z.z.z
Вообщем так, было два друга и катали они веснлй в горах, и палило солнце нещадно, и радовались они ему, только один потом лежал с красной рожей и температурой вечером, а другой мазался прикольным фиолетовым цинком от waterduck 🤟 выбери свой путь, как тебе больше нравится 😎
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Мы будем рады новым идеям и ответим на все ваши вопросы :
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